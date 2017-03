Politie en FIOD doen inval in Nieuw-Schoonebeek in internationale witwaszaak

Verschillende auto's zijn in Nieuw-Schoonebeek in beslag genomen (Van Oost media)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Tientallen politieagenten, ondersteund door specialisten van Defensie en medewerkers van de FIOD, voeren een grote actie uit in Nieuw-Schoonebeek.

De actie maakt onderdeel uit van een groot witwasonderzoek in binnen- en buitenland. Maar volgens de politie ligt het zwaartepunt in Zuidoost-Drenthe. Ook net over de grens bij een grote discotheek in Meppen is een inval gaande.Bij dertig woningen en bedrijfspanden worden invallen gedaan. Naast Nieuw-Schoonebeek zijn er ook invallen op andere plekken in Nederland, Duitsland, België en Sint Maarten.Bij de actie zijn tot nu toe vijf personen aangehouden. Het onderzoeksteam zoekt bij de invallen naar financiële administratie. Daarnaast legt het beslag op onroerend goed, waardevolle goederen en geld.