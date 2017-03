GroenLinks-hater of Jesse Klaver-fan actief in Assen?

ASSEN - Waar blijven de verkiezingsposters van GroenLinks in Assen? Het plakteam van de partij heeft het druk, want onbekenden halen de posters van de borden die op allerlei plekken in de provinciehoofdstad staan.

"Ik heb geen idee wie dit doet. Maar we komen steeds weer tot de ontdekking dat op bijna alle plekken de posters verdwijnen. Normaal plakken we één keer aan het begin van de campagne. Maar nu verdwijnen ze steeds", vertelt fractievoorzitter Laura Punt van GroenLinks in Assen. "Toen ik ontdekte dat de plakgroep voor de vijfde keer moest gaan plakken, heb ik een berichtje op Twitter gezet met de vraag of het misschien een collectorsitem is.""Misschien is het baldadigheid, of misschien gaat het om mensen die de posters graag willen hebben. Het is wel vervelend dat je elke keer weer die plakronde moet doen. Je bent zo'n 2,5 uur bezig om alle borden te beplakken binnen Assen. Het is toch altijd weer bezwaarlijk om te moeten vragen welke mensen er deze keer willen plakken."Ondanks dat Punt niet weet wie er achter de diefstal van de posters zit, gaat ze er vanuit dat het om iemand gaat die de posters verzamelt. "Maar als je er een wilt, bel me even of app me. Dan kun je er een bij me op komen halen."