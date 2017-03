Verkiezingen: kleurt Drenthe blauw vandaag?

ASSEN - Tijdens de provinciale verkiezingen in 2015 was de VVD voor het eerst in onze provincie de grootste partij. Gaat dat vandaag weer gebeuren?

Ewout Klok, oud-campagneleider van de VVD, is zeker van een overwinning van zijn partij. “Drenthe kleurt blauw. Donkerblauw. Het wordt een historische overwinning”, zegt Klok.Het optimisme dat de partij uitstraalt is volgens Klok een deel van het succes. Verder noemt hij de inzet van de partij voor een goede economie en betere werkgelegenheid in Drenthe als belangrijkste punten waarom Drenten op de VVD stemmen. "Wij laten zien dat een stem op de VVD er toe doet. We zorgen voor meer banen. De economie gaat beter. En ondanks de crisis die we achter de rug hebben, zie je dat wij als regeringspartij de boel willen veranderen", aldus klok.Drenthe is van oudsher een rood bolwerk. De Partij van de Arbeid (en voorloper SDAP) was in Drenthe altijd de grootste partij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen. Alleen in 2002, tijdens de verkiezingen met Ad Melkert (PvdA) en Pim Fortuyn (LPF), werd de PvdA niet de grootste. Toen won het CDA in Drenthe.In de peilingen doet de PvdA het ook deze verkiezingen niet goed en dus dreigt een nieuw debacle voor de partij. Toch blijft partijvoorzitter Jacob Bruintjes van de PvdA in Drenthe optimistisch. “Als je kijkt naar de afgelopen Statenverkiezingen dan zie je dat de VVD, het CDA en de PvdA heel dicht bij elkaar zaten. Dus het is nog maar de vraag hoe dat uitpakt”, aldus Bruintjes.Volgens Klok zitten vooral de andere linkse partijen de PvdA dwars. "Als ik zie hoe Jesse Klaver van GroenLinks bezig is met een programma, dat ons heel veel geld gaat kosten. En hoe Roemer goed bezig is met de SP: die ruif eten ze van elkaar leeg", aldus Klok.De PVV staat op dit moment tweede in de peilingen. De partij doet sinds 2006 mee aan de Tweede Kamerverkiezingen en scoort in Drenthe wisselend tussen de vijf en vijftien procent. Volgens statenlid Nico Uppelschoten kan dit omhoog. "De kans is heel groot dat Geert Wilders wordt uitgesloten bij de kabinetsformatie. Maar als alle mensen die zich buitengesloten voelen op Wilders gaan stemmen, dan heb je een kans dat hij niet buitengesloten wordt", aldus Uppelschoten.Uppelschoten vindt het jammer dat Wilders of andere Kamerleden tijdens de verkiezingscampagne niet naar Drenthe zijn gekomen in verband met beveiligingsrisico's. Toch hoopt hij dat de partij goed zal scoren. "Als de PVV tussen de 25 en de 30 zetels haalt ben ik tevreden. En misschien zijn we dan zelfs wel de grootste."