Bouw nieuw wooncomplex Borgerhof in mei van start

BORGER - In mei begint de bouw van het nieuwe wooncomplex Borgerhof in Borger.

De bouw is een initiatief van woningcorporatie Woonservice en zorgorganisatie Tangenborgh."De Borgerhof is een begrip in Borger en omstreken. Met de nieuwbouw realiseren we een modern wooncomplex bestaande uit 86 grote appartementen en diverse algemene ruimten", vertelt Michel Jager van Woonservice.De eerste woningen zijn in de zomer van 2018 klaar. Voor de nieuwbouw is een investering van 15 miljoen euro nodig. Afgelopen oktober ging het oude zorgcentrum Borgerhof tegen de vlakte.