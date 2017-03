Cel en behandeling voor brandstichter met liefdesverdriet

De brand had volgens de rechter grote impact op het leven van de slachtoffers (foto: archief RTV Drenthe)

KLAZIENAVEEN - Een 44-jarige Klazienavener is veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk voor brandstichting.

Daarbij legde de rechtbank een proeftijd van vijf jaar op en moet de man zich laten behandelen voor psychische problemen en een drankverslaving.



Molotovcocktail

De man gooide in de nacht van 18 september een molotovcocktail door een ruit van een huis in zijn woonplaats. Daardoor vloog een bank in de woonkamer in brand. Doordat de bewoners wakker waren geworden van glasgerinkel, konden ze de brand op tijd blussen.



Honkbalknuppel

Toen de politie even later bij de slachtoffers was, fietste de 44-jarige man langs. Hij was dronken en bleek een honkbalknuppel bij zich te hebben. De agenten hielden hem aan en vonden glassplinters, een briefje met het adres van de slachtoffers en een stuk stof van hetzelfde doekje als dat in de molotovcocktail zat in zijn jaszak.



Liefde van zijn leven

De man zei tegen de rechtbank dat hij zich niks kon herinneren omdat hij dronken was. Hij was zich die nacht gaan bezatten in het bos, omdat hij baalde van zijn leven. Hij was naar eigen zeggen een aantal jaren terug de liefde van zijn leven tegengekomen in Klazienaveen Zij had hem beloofd dat alles goed zou komen en ze had hem gezoend, vertelde hij.



Verdiet

Dat hij haar daarna nooit weer had gezien, frustreerde hem. De Klazienavener had liefdesverdriet en was obsessief gaan zoeken naar de vrouw. Hij zocht in het telefoonboek alle adressen in het dorp op waar mensen woonden met dezelfde achternaam van de vrouw. Zo vond hij ook het adres van de slachtoffers van de brandstichting. Waarom hij juist daar een molotovcocktail naar binnen gooide, kon hij niet uitleggen.



De brandstichting had volgens de rechtbank grote impact op het leven van de slachtoffers.