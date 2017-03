Drenthe kiest: 'Meer geld nodig voor ouderenzorg'

'Meer geld nodig voor ouderenzorg' (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Morgen zijn de verkiezingen en dat betekent dat we binnenkort een nieuwe regering krijgen. Wat willen Drenten meegeven aan het nieuwe kabinet? Tot de verkiezingen belichten we dagelijks een ander thema en dat is vandaag ouderenzorg.

De politiek wil dat ouderen langer thuis wonen. Thuis hebben ouderen daardoor meer en complexere zorg nodig. Maar daar zijn niet meer uren thuiszorg voor beschikbaar.



Te weinig uren

"Als een een cliënt iedere dag wil douchen, dan neemt dat al gauw zeven uur per week in beslag terwijl er maximaal zestien uur zorg per week beschikbaar is. Dat is heel krom en die spagaat voelen wij dagelijks", zegt wijkverpleegkundige Anita Bosman.



Dat moet anders vindt Zorgbelang Drenthe en doet daarom de oproep aan de politiek voor meer geld. "Als je wilt dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dan moet je dat ook faciliteren. Dan moet je zorgen dat er ook gespecialiseerde thuiszorg beschikbaar is. Niet alleen in de steden, maar juist ook op het platteland", zegt Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe.



Verzorgingshuizen blijven nodig

Daarnaast pleit hij ervoor dat er ook wat verzorgingshuizen open blijven, want niet iedereen wil lang thuis blijven wonen. "Soms is er sprake van eenzaamheid en willen mensen naar een ouderwets verzorgingshuis toe, om het met andere mensen gezellig te hebben," aldus Van Loenen.



Verpleeghuizen en verzorgingshuizen zouden volgens hem ook in de buurt van de woonplaats van de oudere moeten zijn. "Je hele leven heb je in een dorp gewoond, om dan de laatste jaren van je leven in een grootschalig complex in een stad door te moeten brengen. Politiek, zorg ervoor dat kleinschalige verpleeghuiszorg blijft", besluit Van Loenen.