Medewerkers Trajectum vertellen 'het echte verhaal'

Medewerkers van Trajectum luiden de noodklok (foto: Trajectum)

ASSEN - Een groot aantal medewerkers van Trajectum, een zorginstelling voor gehandicaptenzorg in Noord- en Oost-Nederland, luidde vandaag de noodklok.

Trajectum heeft elf locaties in onder meer Assen, Appelscha, Zwolle en Zutphen. Medewerkers hebben ervaringen en verhalen opgeschreven in Onderbezetting: De echte verhalen. De verhalen zijn aan de Raad van Bestuur overhandigd.



Onderbezetting

Volgens FNV worden de medewerkers dagelijks geconfronteerd met onderbezetting, werkstress en gevaarlijke situaties. "En dit is al lange tijd aan de gang", aldus Camara van der Spoel, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.



"De Raad van Bestuur heeft tot op heden geen maatregelen genomen om de situatie te verbeteren. Daarom hebben FNV-leden, werkzaam bij Trajectum, het initiatief genomen om verhalen bij hun collega’s op te halen en voor het voetlicht te brengen. Deze verhalen maken de schrijnende gevolgen van de onderbezetting voor iedereen duidelijk."



Werkomstandigheden

Over de verhalen zegt Walter Rosen, voorzitter van de FNV-bedrijfsledengroep bij Trajectum: "De Raad van Bestuur kan nu zelf lezen wat de medewerkers dagelijks meemaken en hoe zij hun werk ervaren. Schrijnende verhalen die de Raad echt moet doen inzien dat het zo niet verder kan bij Trajectum. De werkomstandigheden moeten verbeteren en er moet worden geïnvesteerd in het personeel."



Oplossingen

De medewerkers komen ook met oplossingen. Ze eisen meer collega's die daadwerkelijk worden ingezet, vaste gezichten op de afdelingen, echte banen voor flexmedewerkers en ze vinden dat papierwerk niet ten koste mag gaan van de behandeltijd van cliënten.