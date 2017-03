Halen E&O en Hurry Up laatste vier in bekertoernooi?

Hurry Up en E&O streden zaterdag tegenelkaar, vanavond komen beide ploegen in actie in de beker

HANDBAL - De handbalheren van E&O en Hurry Up komen vanavond in actie in de kwartfinale van de landelijke beker. Kunnen beide ploegen de laatste vier halen?

Hurry Up

Hurry Up maakt, op papier, de beste kans om een ronde verder te komen. De mannen van trainer/coach Martin Vlijm spelen thuis tegen BEVO, waarvan dit seizoen in de BENE-League uit werd verloren maar thuis gewonnen. In september won de Limburgse club met 31-26, maar in Zwartemeer was Hurry Up met 23-21 te sterk. In de eindstand van de BENE-League op de 5e plek en BEVO werd 10e.



In de strijd om de landstitel treffen beide ploegen elkaar ook weer. Eerst aanstaande zaterdag in Zwartemeer en over een paar weken wacht de return. Na twee duels lijdt Hurry Up in poule B (met 3 punten), terwijl BEVO 3e staat (met 2 punten).



Vlijm mist vanavond Tomas Bernatavicius (voetblessure) en Tobias Marx (ziek).



Hurry Up - BEVO begint om 20.30 uur.



E&O

Voor de heren van E&O is de beker nog de enige kans om dit seizoen nog een prijs te pakken. In de strijd om het kampioenschap en promotie naar de BENE-League lijken de mannen van trainer/coach Edwin Kippers na twee duidelijke nederlagen kansloos. Uit tegen Aalsmeer zal E&O dus voluit gaan, zo is de verwachting. Kippers kan in Aalsmeer niet beschikken over Toby Trouw, die dit seizoen sowieso niet meer in actie komt.



Aalsmeer en E&O hebben een roemrijk verleden en kwamen elkaar vaak tegen in cruciale wedstrijden (in de beker en om het kampioenschap). Dit seizoen treffen beide ploegen elkaar voor het eerst, aangezien Aalsmeer uitkwam in de BENE-League. In die competitie eindige de club als negende.



Aalsmeer begon de strijd om de landstitel (in poule B) met een nederlaag tegen Lions, maar afgelopen zaterdag volgde een zege op Quintus. Daardoor bezet Aalsmeer op dit moment de 2e plek in deze poule.



Een plek bij de eerste twee betekent aan het einde van de rit een plek in de kruisfinale richting het landskampioenschap.



Aaslmeer - E&O begint om 20.00 uur.



Via www.twitter.com/DrentheSport zijn deze wedstrijden op de voet te volgen.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden