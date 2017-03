Doodgereden wolf kwam uit Duitsland

VEENINGEN - De wolf die twee weken geleden dood werd gevonden langs de A28 bij Veeningen, was afkomstig uit een roedel wilde wolven in het Duitse Nedersaksen.

Dat blijkt uit DNA-onderzoek van het Dutch Wildlife Health Centre van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht in samenwerking met Wageningen Environmental Research. De wolf was een gezond jong mannetje van ongeveer anderhalf jaar oud uit de roedel 'Cuxhaven', een havenstad ten noorden van Bremen, in de regio Nedersaksen.“Uit het onderzoek is gebleken dat het jonge dier in goede conditie was en het is hier zelf naar toe komen lopen. De afstand tot de plaats waar het dier begin maart dood werd aangetroffen is hemelsbreed ongeveer tweehonderd kilometer. Het dier was goed doorvoed en in maagresten zijn sporen van een haas en een ree aangetroffen", zegt onderzoeker Hugh Jansman."Collega's in Duitsland hebben het profiel van de wolf door hun database gehaald en zij konden vertellen dat het profiel al eens was vastgesteld in Cuxhaven. Voor ons is fijn dat dit dier wel in het systeem zit, want naar een groot aantal roedels in Duitsland is geen genetisch onderzoek verricht. In dit geval konden we 'm precies terug herleiden", zegt Jansman.Sinds 2012 heeft zich in de regio Nedersaksen een roedel wilde wolven gevestigd. Een wolvenpaar is hier in 2014 voor het eerst gezien. De jonge wolf is zeer waarschijnlijk een welp uit het eerste nest van dit wolvenpaar in 2015. Bekend is dat er diverse roedels op ongeveer tweehonderd kilometer afstand van de grens bevinden.De komende jaren zullen wolven naar verwachting vaker over de grens naar Nederland komen en zich op langere termijn misschien ook permanent vestigen, denkt Jansman.