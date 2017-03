Wijk van de toekomst: oude woningen levensloopbestendig maken

Zo gaan de woningen eruit zien (foto: Woningstichting de Volmacht) Animatie van een huis in de wijk van de toekomst (afbeelding: Woningstichting De Volmacht)

ASSEN/GIETEN - Gieten krijgt een wijk van de toekomst. In een deel van het centrum met zowel koop- als huurwoningen, komt een proef: lukt het om driehonderd woningen levensloopbestendig en tegelijk energieneutraal te maken?

Massa is kassa

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe wil met de proef uitzoeken of oude woningen op een betaalbare manier veel langer mee kunnen tegen lagere kosten. "De bedragen voor het isoleren van huizen, energieneutraal maken en levensloopbestendig zijn erg hoog. Als je alles in één keer laat doen in een gebied met zowel huur- als koopwoningen, creëer je massa waardoor je het werk misschien goedkoper en effectiever gedaan kunt krijgen."



Proeftuin in Gieten

De wijk van de toekomst is een deel vlakbij het centrum van Gieten met honderdveertig huurwoningen en appartementencomplexen van woningbouwvereniging De Volmacht. Daarnaast gaat het om honderd koopwoningen, waardoor het in totaal om driehonderd woningen gaat.



De kosten voor alle onderzoeken naar de proef zijn 338.000 euro, de provincie betaalt daarvan 149.000. De kosten voor de uiteindelijke werkzaamheden moeten worden opgebracht door de woningbouwvereniging, huizenbezitters er huurders.



Leefbaarheid

De proef moet uitwijzen of woningen goedkoper verduurzaamd kunnen worden en of het langer thuis wonen voor ouderen betaalbaarder wordt.



"We hebben twee opdrachten voor de toekomst: steeds energie neutraler worden en mensen langer in hun woning laten wonen. Bij ouderen, die bijvoorbeeld vergeetachtig worden, zou je moeten denken aan een gasloze woning", zegt directeur Jaap Boekholt van woningbouwvereniging De Volmacht



Bestaande woningen

"We hebben senioren woningen die vlak bij het winkelcentrum liggen, maar absoluut niet meer voldoen. Die zijn niet voldoende geïsoleerd en zijn ook niet geschikt voor ouderen om tot op hoge leeftijd in te blijven wonen. Ook daar willen we plannen voor maken. Als dat kan met behoud van de bestaande woningen, dan moeten we dat proberen. Pas als dat niet lukt, moet je denken aan deels sloop en nieuwbouw", aldus Boekholt.

Door: Serge Vinkenvleugel Correctie melden