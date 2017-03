Whatsappend de buurt veilig houden in Assen mogelijk voor heel Drenthe

De wijk Marsdijk is ook aangesloten (Foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Een onbekende man klimt over de schutting van de buren. Je staat achter het raam en ziet het gebeuren. De kans is groot dat je 112 belt om de politie te waarschuwen, maar tegenwoordig gebruiken veel buurten Whatsapp om direct de buren te waarschuwen.

Assen-Alert, een van die initiatieven om de buurt veiliger te houden, is succesvol. De initiatiefnemers achter Assen-Alert richten daarom nu Stichting Buurt Alert Nederland op.



Digitale waakhonden

Het idee van de stichting is vrij simpel. Assen bestaat uit verschillende wijken die weer uit verschillende buurten bestaan. Elke buurt in een wijk heeft z'n eigen Whatsappgroep met verschillende deelnemers om elkaar te waarschuwen voor mogelijk gevaar. Er zijn in Nederland al verschillende initiatieven op dit gebied, maar Assen is uniek in de opzet.



Regiegroep per wijk

"Per wijk hebben wij een regiegroep die overkoepelend alle buurten in de gaten houdt", vertelt Bert Hillenga, een van de initiatiefnemers. Zo kan het dus dat zijn dat er in de wijk Marsdijk iets gebeurt, maar dat buurwijk Peelo dat ook direct te horen krijgt via Whatsapp. "Iemand klom hier laatst in een afgesloten tuin. Een buurman zag dat, belde de politie en zette het ook in de app. De betrokken persoon vluchtte naar een andere buurt, maar toen de politie daar kwam, stond de hele buurt al op straat te zoeken."



Aanvullend op wijkagent

Het platform heeft bijna alle wijken in Assen zover om zich aan te sluiten, alleen Assen-West en Oost ontbreken nog. Het centrum sloot onlangs aan bij de online buurtpreventie. "In één op de vier woningen in Assen woont een deelnemer", verduidelijkt Hillenga. De appgroepen werken samen met de wijkagent, al lijkt die misschien bijna overbodig als buurtbewoners elkaar zelf waarschuwen en soms ook op zoek gaan naar mogelijke dieven.



"Laten we zeggen dat het aanvullend is", vertelt Hillenga. "Het voordeel hiervan is dat het heel laagdrempelig is. Ook staan de deelnemers via een contactformulier in direct contact met de wijkagent."



Whatsapp

Berichten sturen via Whatsapp, bijna iedereen doet het tegenwoordig. Een groot nadeel van het digitale berichtensysteem is dat in Whatsappgroepen vaak de grootste onzin voorbijkomt. Maar juist door het systeem van de coördinatoren die de buurt beheren, voorkomt de stichting dit soort onzin.



SAAR-principe

"Het is hier niet chatten met de buurvrouw of een berichtje sturen omdat je een grasmaaier wilt lenen. Dit gaat via het SAAR-principe, dat houdt in: signaleren, alarmeren, appen en reageren." Hillenga voegt er ook aan toe dat deelnemers die zich niet gedragen in de app direct verwijderd worden.



Drenthe en de rest van Nederland

Assen is zoals gezegd om wat betreft het platform, de vraag is dus hoe ver de ambitie van de initiatiefnemers reikt. "Tja, wat is er na Assen?", lacht Hillenga. "We zijn voornemens om dit te stimuleren bij andere gemeenten. We hebben een heel pakket met software en alles in eigen beheer."

Door: Ronald Oostingh