Dutchbat-veteraan na uitspraken Erdogan: 'Wonden worden weer opengekrabd'

"Erdogan, ga samen met mij naar de tentoonstelling in Potocari" (foto: Westerbork)

ZUIDLAREN - Dutchbat-veteraan Wim Dijkema uit Zuidlaren vindt de uitspraken die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vandaag deed lachwekkend.

"Mijn eerste reactie was: ik stuur hem een uitnodigingskaartje, om samen met mij de net geopende tentoonstelling in Potocari rond te gaan. Dan wordt wel duidelijk wat er werkelijk voor is gevallen", zegt Dijkema.



Uitspraken Erdogan

De Turkse president haalde vandaag uit tegen Nederland. "Turkije kent de Nederlanders van de slachting in Srebrenica'', zei Erdogan op een bijeenkomst. Volgens de krant Hürriyet stelde hij dat Nederlanders de slachting in Bosnië in 1995 aanrichtten. "We kennen ze van de slachting van Srebrenica, we kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten".



"Toen ik het las moest ik lachen. Ik vind het zo absurd dat ik het totaal niet serieus neem en kan nemen. Ik vind het kinderlijk. Jij hebt mij uitgescholden en ga ik jou uitschelden. Echt ongelooflijk", aldus de Dutchbat-veteraan.



Komt hard aan

Dijkema sprak vandaag met twee andere Dutchbatters over de uitspraken van Erdogan. Ook zij vroegen zich af wat hier gebeurde. Dijkema kan zich voorstellen dat dit voor dutchbat-veteranen hard aankomt. "Gezien de reacties in het verleden kan ik mij dit voorstellen. Vooral voor oud-dutchbatters met een posttraumatische-stressstoornis. Wonden worden weer opengekrabd".



Dijkema denkt dat de sfeer er al eerder hing. "Als je terugdenkt aan 1995, kan je de foto misschien nog herinneren van Ratko Mladić die met Thom Karremans toost. Toen werd in Turkije ook meteen aangegeven: 'zie je wel dat de Nederlanders toosten met Mdladić, de Serven, op het verlies en de deportatie van de moslims.'