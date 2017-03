Bert Swart wordt burgemeester van Midden-Drenthe

BEILEN - Bert Swart wordt de nieuwe burgemeester van Midden-Drenthe. Dat maakte de vertrouwenscommissie vanavond bekend tijdens een extra raadsvergadering.

Swart volgt Jan Broertjes op, die begin 2015 vertrok na misstanden in het bijstandsbeleid. Ton Baas was de afgelopen periode waarnemend burgemeester.De 60-jarige Swart begon zijn politieke loopbaan als wethouder voor het CDA in de gemeente Winsum. Sinds 2004 is hij burgemeester, eerst van Schiermonnikoog en sinds 2011 van Zuidhorn in Groningen. Daar werd hij afgelopen november nog voorgedragen voor een nieuwe termijn. Het plan was toen dat Swart tot de herindeling per 1 januari 2019 aan zou blijven.De minister van Binnenlandse Zaken moet nog zijn toestemming geven, maar dat is normaal gesproken een formaliteit. De opvolger van Broertjes wordt op 3 juli geïnstalleerd als burgemeester van Midden-Drenthe.De vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft Swart als een bijzondervakkundig bestuurder met een gezonde dosis humor. ‘"Hij is open en aimabel en weet daardoor mensen aan zich te binden. Zijn rustige uitstraling koppelt hij aan een natuurlijk gezag. Hij is een teamplayer, waarbij hij de raad in de juiste positie weet te zetten. Deze kwaliteiten maken hem tot een buitengewoon geschikte burgemeester voor Midden-Drenthe", aldus Benny Muskee, voorzitter van de vertrouwenscommissie.De procedure om een nieuwe burgemeester te vinden, verliep niet helemaal soepel. Eind december verlengde voormalig commissaris van de koning Jacques Tichelaar de sollicitatieperiode nog vanwege een gebrek aan geschikte kandidaten.