Cultuurexplosie De Wolden: Beeldspektakel op muren gemeentehuis

ZUIDWOLDE - Oud-Zuidwoldiger Martin Boverhof mag de aftrap geven voor het culturele jaar van de gemeente De Wolden. Boverhof heeft een twee uur durend lichtspektakel gemaakt dat vrijdag- en zaterdagavond op het gemeentehuis wordt geprojecteerd.

Boverhof heeft eerder in Utrecht een lichtshow gegeven op de Domtoren. Wethouder Mirjam Pauwel verwacht veel van het kleurrijke en muzikale spektakel. "Het wordt een explosief begin. Martin Boverhof heeft internationale faam opgebouwd hiermee. Ik weet niet hoe het werkt, maar hij gebruikt er allerlei beamers bij en het gaat er geweldig uitzien."De Wolden wil dit jaar van het culturele jaar iets bijzonders maken. De benoeming tot culturele gemeente van Drenthe ging naar Tynaarlo, maar de gemeente De Wolden wil de cultuur desondanks op eigen kracht een impuls geven.Mirjam Pauwels: "Er gebeuren heel veel mooie en bijzondere dingen en we willen daarom de cultuur hier een keer zichtbaar maken en een impuls geven. Buiten De Wolden weten de mensen niet hoe cultureel De Wolden is."Het culturele jaar is gevuld met bestaande en nieuwe initiatieven. In april is er bijvoorbeeld een kunstveiling in het gemeentehuis van BKR-kunstwerken. En in Echten wordt dit voorjaar een beeldentuin ingericht door kunstenaars uit het hele land.- in Ruinen is er in juni het korenfestival Ameezing Midsummerparty,- in Zuidwolde in juli bij de Falieberg een locatietheaterfestival- in Ruinen in september het muziekfestival Brummelblues- in De Wijk in september het verhalenfestival Oeverloos aan de oevers van de Reest.De gemeente heeft voor het culturele jaar bijna een ton extra subsidie beschikbaar. Daarvoor komen juist ook allerlei kleine lokale initiatieven voor in aanmerking. De gemeente heeft nog ruimte over om nieuwe ideeën te steunen en zo het culturele jaar verder te vullenWethouder Pauwels: "We willen verbindingen leggen tussen cultuur en ondernemingen, cultuur en zorg. En in september en oktober hebben we ook een groot cultuur-educatieproject. En we hebben nog een mediafabriek om jongeren aan de slag te gaan. Want zij zijn veel bezig met video en vloggen en hoe kun je daarover dan in gesprek komen."De impuls is eenmalig, maar de gemeente De Wolden hoopt dat de culturele activiteiten van dit jaar ook in de komende jaren tot nieuwe activiteiten leiden.