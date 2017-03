Verdachten Nieuw-Schoonebeek sluisden miljoenen euro's weg

NIEUW-SCHOONEBEEK - De aanleiding voor de inval in een loods in Nieuw-Schoonebeek vandaag kwam door een melding die banken maakten over minstens tien miljoen euro, die werd rond gepompt tussen bankrekeningen in Nederland en Zuid-Amerika.

Jeroen Kiekens van de politie: "Het is lastig te zeggen. Wij zien miljoenen over de bankrekeningen gaan. We denken dat het zeker om tien miljoen euro gaat die deze mensen om handen hebben gehad".De inval vanochtend in Nieuw-Schoonebeek maakte deel uit van een groot witwasonderzoek in binnen- en buitenland.Bij de actie tegen witwassen zijn in totaal vijf personen aangehouden, waaronder een echtpaar uit het dorp in de gemeente Emmen. De hoofdverdachte, een 49-jarige schroothandelaar uit Nieuw-Schoonebeek, werd vanochtend op Sint-Maarten aangehouden. De vrouw (50) werd werd aangehouden in hun woning aan de Europaweg in Nieuw-Schoonebeek.De 36-jarige zus van de man uit Nieuw-Schoonebeek is eveneens meegenomen door de politie. Zij werd aangehouden in Duitsland Ook werd een 42-jarige man uit Maasmechelen en een 50-jarige man uit Beesd opgepakt. Allen worden ze verdacht van witwassen.De schroothandelaar werd vorig jaar al staande gehouden in Amsterdam. Hij had toen 100.000 euro bij zich, maar kon niet verklaren waar dit geld vandaan kwam. Later melden financiële instellingen ook verdachte transacties."De transacties zijn gemeld door financiële instellingen. Je moet dan denken aan het overboeken van geld vanuit Nederland naar onder meer Sint-Maarten, Suriname en Brazilië", zegt Jeroen Kiekens van de politie. De financiële instellingen wilden weten wat de herkomst van de geldstroom was. Toen hier geen antwoord op gegeven kon worden, startte de politie een onderzoek.Alles wat in de loods stond heeft de politie meegenomen. Daarnaast zijn auto's en de huizen van de familie in beslag genomen. "We hebben al het onroerend goed dat we in beeld hebben, en toe kunnen schrijven aan deze mensen, in beslag genomen en aangetekend bij het Kadaster. Zij kunnen dat niet meer verkopen", zegt Kiekens. Ook werd een huis op Sint Maarten en een discotheek in Meppen in beslag gelegd. De politie nam voor ruim acht miljoen aan spullen in beslag.De inval trok vandaag veel bekijks in de buurt. "Kwalijk aan de zaak is dat mensen zoveel geld hebben en dat niemand hier melding van heeft gemaakt. Wel horen we nu van veel mensen: we hadden het toch wel verwacht dat deze mensen aan de beurt waren", aldus Kiekens.