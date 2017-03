Hoogevener krijgt werkstraf voor mishandelingen tijdens uitgaan

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 20-jarige man uit Hoogeveen is voor twee gevallen van uitgaansgeweld veroordeeld tot 240 uur werkstraf en acht maanden voorwaardelijke celstraf.

In juli vorig jaar sloeg hij een 15-jarige jongen met een bierfles op het hoofd in de inmiddels gesloten club Aces in Hoogeveen. Volgens het OM was dit een poging tot doodslag, omdat hij de jongen op zijn slaap raakte. De jongen had hierdoor kunnen overlijden.De rechtbank vond dat dit niet werd bewezen. Zij gaat uit van een poging zware mishandeling. De man deelde ook nog een paar vuistslagen uit. het slachtoffer liep hierdoor meerdere hoofdwonden op.In december 2015 was de man betrokken bij een ander incident tijdens het uitgaan. Samen met twee anderen sloeg en schopte hij een jongen in elkaar toen er ruzie ontstond tussen twee groepen aan de Grote Kerkstraat. Het slachtoffer werd hierbij tegen zijn hoofd geschopt.