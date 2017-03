Hoe staat het ervoor met de aanpak van sociale problemen in Angelslo?

EMMEN - Is de gemeente Emmen al wel druk bezig met de aanpak van de problemen in Angelslo? Eerder gaf het college aan de sociale problematiek in de wijk bij de wortel te willen aanpakken.

De PvdA vraagt zich nu hardop af of de gemeente al wel progressie boekt sinds die belofte begin februari."Hoe is het nu met de verbetering van de leefbaarheid in delen van de wijk?" vraagt raadslid Trijntje Hummel aan wethouder Jisse Otter. Inwoners in die wijk klagen al heel lang over drugs- en geluidsoverlast, maar Emmen wil niet alleen specifieke problemen aanpakken, omdat het volgens de gemeente vooral ligt aan de sociale problematiek. "Je moet aan het begin van de keten kijken waar de problemen vandaan komen", sprak wethouder Arends eerder."Er zijn een aantal dingen gebeurd de afgelopen weken", antwoordt wethouder Jisse Otter op de vraag van Hummel. Zo is er een werkgroep opgezet die intergraal bezig is met de problematiek. "Wat ook is opgestart is een stuk buurtbemiddeling tussen buren die onvrede met elkaar hebben. De terugkoppeling daarvan is dat het zich positief ontwikkeld", aldus Otter. Hij benadrukt wel dat de gehele aanpak van de wijk meer tijd kost.Behalve de problemen in de wijk Angelslo stelde Hummel ook een vraag over de Vijverkroost. Een voormalig schoolgebouw in de wijk die verbouwd zou worden voor statushouders, en dan met name voor grote gezinnen. De PvdA wilde weten waarom de wethouder dat project voorlopig stop heeft gezet De beantwoording van wethouder Otter was eigenlijk vrij simpel: "Het aantal statushouders is fors afgenomen. Dat geldt voor alle gemeentes in Nederland." Volgens Otter is er tijdens de piekperiode van de vluchtelingencrisis hard gewerkt om extra capaciteit te creëren, maar is er nu landelijk veel ruimte over voor statushouders."De Vijverkroost was specifiek voor grote gezinnen, maar als die er dan straks niet zijn dan lijkt het mij onwenselijk om te verbouwen en er dan vervolgens niemand in gaat", aldus Otter. Volgens hem stond er nog maar één groot gezin op de wachtlijst, maar wordt deze nu ondergebracht in een andere gemeente.Maar Hummel twijfelt over het feit of er maar één gezin op de wachtlijst stond. Ook zou de wethouder vorig jaar beloofd hebben dat het verbouwde schoolgebouw ook beschikbaar zou worden voor autochtone, grote gezinnen. "Zegt u met het tijdelijk stopzetten van de plannen ook dat er geen vraag is onder autochtone inwoners?""Bij mijn weten staan er geen hele grote gezinnen bij de woningcorporaties ingeschreven op de wachtlijst", vertelt Otter. "Ik denk niet dat we deze investering moeten gaan doen voor een gezin." Over die investering had VVD-raadslid Nynke Houwing nog wel een vraag, want de gemeenteraad stelde 300.000 euro beschikbaar voor het plan, maar is hier al wat van uitgegeven?Wethouder Otter antwoordde dat er in een voortraject altijd het een en ander wordt uitgegeven, maar dat er nog niets was aanbesteed en dat het plan gemakkelijk tijdelijk gestopt kon worden. Over drie maanden evalueert de gemeente alsnog of de Vijverkroost mogelijk verbouwd moet worden voor grote gezinnen, Otter beloofde om dan ook beter te kijken naar mogelijke autochtone gezinnen die in het gebouw willen wonen.