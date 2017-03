Oud-directeur Prins Bernhardhoeve Andries de Jong overleden

Andries de jong, oud-directeur van de Prins Bernhardhoeve is overleden (foto Omrop Fryslân)

LEEUWARDEN - Andries de Jong, oud-directeur van de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren, is zondag in zijn woonplaats Leeuwarden overleden.

Hij werd zeventig jaar, meldt Omrop Fryslân . De Jong was naast directeur van de Prins Bernhardhoeve ook directeur van de Friesland Hal, het FEC en het WTC Expo in Leeuwarden.