Verkiezingsdag: Hier kunt u stemmen in de provincie

ASSEN - Het is 15 maart, verkiezingsdag. In Drenthe zijn vandaag 352 stembureaus open. Vroege vogels kunnen terecht op het station in Assen, hier gaat het stembureau om 6.30 uur open.

Om 21.00 uur moeten alle stembureaus gesloten zijn.Benieuwd waar u kunt stemmen? Bekijk op onderstaande kaart alle stembureaus in Drenthe:Als kiezer kan alleen in de eigen gemeente een stem worden uitgebracht of er moet van tevoren een verzoek ingediend zijn om in een andere gemeente te stemmen.Al het nieuws over de verkiezingen is te vinden op rtvdrenthe.nl/drenthekiest en in de app.