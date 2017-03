E&O strijdend ten onder tegen Aalsmeer in bekertoernooi

Aalsmeer-E&O (Foto: RTV Drenthe/Florian van Velthoven)

HANDBAL - E&O is in de kwartfinale van het bekertoernooi uitgeschakeld door Aalsmeer. In Sporthal de Bloemhof werd het 27-22 voor de ploeg uit Noord-Holland. De Emmenaren konden terugkijken op een goede wedstrijd en hadden zelfs kans om te stunten. Door het missen van enkele cruciale kansen en geweldig keeperswerk van Aalsmeer-doelman Marco Verbeij gaat de halve finale aan de neus van E&O voorbij.



Al snel pakte Aalsmeer een voorsprong van drie treffers. Vooral Nils Dekker en Remco van Dam waren in de beginfase op stoom namens de ploeg uit Noord-Holland. E&O groeide in de eerste helft. Na een stroef begin, waarin de Emmenaren moeite hadden om door de defensie van Aalsmeer door te dringen, kwam E&O sterk terug. Vooral Van Offeren en Molenbroek waren van waarde. De Drentebn gingen zelfs rusten met een voorsprong van 15-13.



Aalsmeer komt terug

Lang kon E&O niet genieten van zijn voorsprong. Aanvoerder Samir Benghanem bracht Aalsmeer terug tot 15-15. Vooral de gelijkmaker was dubieus omdat Benghanem Jorg Eising overduidelijk duwde. Eising ging daarna bij 17-17 in de fout toen hij de bal zomaar aan Tim Bottinga gaf, die daarna simpel scoorde.



Toch hield E&O zich staande. Vooral doelman Bas Bulthuis toonde zijn klasse met enkele belangrijke klasse. De Emmenaren kwamen steeds tot één doelpunt verschil, maar konden de gelijkmaker niet produceren. Van Offeren miste bij 19-18 een strafworp vanaf zeven meter en Daan Molenbroek miste ook een open kans om E&O op gelijke hoogte te brengen.



Drie punten verschil

Met nog tien minuten te spelen keek E&O tegen een 22-20 achterstand aan. Aalsmeer mocht vooral doelman Verbeij danken dat de Emmenaren niet dichterbij kwamen. Michael Kamsteeg bracht de ploeg uit Noord-Holland naar een voorsprong van drie punten verschil.



Verbeij, paal en lat zit E&O in de weg

Dat E&O niet dichterbij kwam, was de verdienste van Verbeij, die verdiend werd uitgeroepen als Man of the Match. Ook de paal en lat zaten de Drenten constant in de weg. Uiteindelijk zorgde Benghanem voor de 27-22 eindstand.



Komende zaterdag tegen Volendam

Door het verlies tegen Aalsmeer lijkt het seizoen voor E&O uit te gaan als een nachtkaars. De ploeg heeft nog geen punten in de play-offs en lijkt de BENE-League niet te gaan halen volgend seizoen. Nu is de ploeg van trainer Edwin Kippers ook uitgeschakeld in het bekertoernooi. Komende zaterdag wacht E&O een uitwedstrijd tegen Volendam.

Door: Florian van Velthoven Correctie melden