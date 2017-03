Wethouder heeft haast met Delftlanden 2.0: raad wil eerst antwoorden

EMMEN - "De Delftlanden wordt de mooiste wijk van Emmen", wethouder Jisse Otter laat geen mogelijkheid onbenut om het te vermelden. Mooi of niet, de wijk wordt hoe dan ook anders dan jaren geleden was gepland.

In plaats van zo'n 1600 woningen komen er in totaal ruim 800 woningen. Dit omdat de groei van het inwonersaantal van Emmen is bijgesteld en de gemeente de woningvoorraad opnieuw onder de loep neemt.Meer groen en ruimte zijn de toverwoorden, opgesteld in een nieuwe structuurvisie voor de Delftlanden. In dat plan staat onder andere dat er verschillende woningbouw mogelijk wordt en dat de indeling van de wijk flink verandert. De structuurvisie werd vanavond aan de gemeenteraad gepresenteerd.Wethouder Jisse Otter heeft wel haast met de plannen voor 'Delftlanden 2.0'. Een deel van de leegstaande kavels is in het bezit van de curator van het failliet verklaarde projectontwikkelaar Megahome. "We zijn nu in gesprek met de curator over hoe nu verder, met deze structuurvisie hebben wij een heel ander gesprek met hem."Volgens Otter is het gunstig als de visie over de Delftlanden zo snel mogelijk wordt aangenomen. Kaveleigenaren hebben dan nog een jaar de tijd om te bouwen, daarna vervalt dat recht en kan de gemeente doen met de grond wat zij wil.Een aantal raadsleden ziet de visie over de Delftlanden zitten, maar zitten nog wel met een aantal vragen. Zo vraagt VVD-raadslid Nynke Houwing zich af wat de financiële gevolgen voor de gemeente zijn. "Hoe zit het met het groenonderhoud als er meer ruimte komt voor natuur?" vraagt Eddy de Vries van Wakker Emmen zich af.De PvdA wil van de wethouder weten of er ruimte is voor sociale woningbouw, "en hoe zit het met de voorzieningen? Hebben de twee scholen nog wel bestaansrecht als het aantal huizen verminderd?" aldus PvdA-raadslid Trijntje Hummel. Zowel zij als VVD-raadslid Nynke Houwing vragen zich ook hardop af of de wethouder de structuurvisie wel overhaast moet aannemen.Wethouder Otter kon niet direct antwoord geven op de vraag wat de financiële gevolgen zijn, hier komt hij op terug tijdens de aankomende raadsvergadering. Volgens Otter waren er al bouwbedrijven die aan zijn bureau stonden te trappelen om te bouwen. Hij wil dan ook het liefst de structuurvisie zo snel mogelijk erdoor hebben, ook om zoals gezegd de positie van de gemeente te versterken in gesprek met de curator.De VVD en de PvdA waren nog niet overtuigd. Ze willen eerst antwoord voordat ze een keuze maken over de structuurvisie. De raad beslist uiteindelijk over de invulling van de Delftlanden tijdens de raadsvergadering op 30 maart.