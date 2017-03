Elbert Dijkgraaf van SGP: Minister van Landbouw moet terug

Elbert Dijkgraaf van de SGP ziet het liefst een minister van Landbouw terug (foto: ANP)

ASSEN - In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is elke werkdag een lijsttrekker of de nummer twee van een landelijke partij te gast op Radio Drenthe. Vanmiddag was dat Elbert Dijkgraaf van de SGP.

Met nog één laatste dag van campagnevoeren voor de Tweede Kamerverkiezingen is het einde bijna in zicht voor de leden van de politieke partijen. "Ik ben de campagne niet zat, maar het is wel goed dat het morgen 15 maart is. Ik merk dat iedereen, inclusief ik de nodige energie hebben verbruikt", zegt Dijkgraaf.



Landbouw helpen

De SGP is een conventionele partij en gelovige partij, maar richt zich in de campagne ook vooral op de boeren. "We vonden dat te veel partijen het af lieten weten ten aanzien van de landbouw. Ook grote partijen die traditioneel daarvoor opkomen. Wij zijn in dat gat gedoken om de sector te helpen."



Juridisch moeras

De SGP vindt dat er te veel regels zijn voor de boerensector. Dijkgraaf noemt dit een juridisch moeras. "Het is onvoorspelbaar. Je hebt bijvoorbeeld een regeling programmatische aanpak stikstof. Hierin staat dat als je dichtbij een natuurgebied zit, je een vergunning moet aanvragen. Dat kost veel geld en zorgt voor onzekerheid. Ik heb een keer een amendement ingediend als jouw impact kleiner was dan 0,3 mol stikstof, dat dit dan niet hoefde."



Dijkgraaf liet een medewerker uitleggen wat 0,3 mol stikstof precies was. "Hij kwam met een rekensom dat 0,3 mol stikstof een gans is die overvliegt en dan één keer poept".



Regels

Volgens Dijkgraaf is dit een voorbeeld dat de regels doorgeslagen zijn. "Dat betekent dat je in Nederland als bedrijf een vergunning nodig hebt, als je jaarlijkse impact op een natuurgebied kleiner is dan een gans die één keer poept op het natuurgebied."



Jonge boeren zien onder andere door de vele regels op tegen het overnemen van een boerenbedrijf van de ouders. Dijkgraaf komt tijdens de campagne veel jonge boeren tegen. "Het is een optelsom van meer regels, hogere lasten en lagere prijzen".



Innovatie in de landbouw

Een ander belangrijk punt volgens de SGP is de innovatie in de landbouw, bijvoorbeeld als het gaat om fijnstof. "Je hebt wel systemen nodig om fijnstof er uit te kunnen halen, daar is geld voor nodig."



Het liefst zou Dijkgraaf zien dat de minister van Landbouw terugkomt. "Het is een gigantische fout geweest om dit af te schaffen. Er is geen land in de wereld wat geen minister van Landbouw heeft. Het lijkt wel of in Nederland, in ieder geval Den Haag, denkt dat voedsel via internet komt."