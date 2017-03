Hurry Up kruipt door oog van de naald in beker

HANDBAL - Niet goed spelen, maar wel winnen. Dat deed Hurry Up vanavond in de kwartfinale van de landelijke beker. Met de hakken over de sloot en een portie mazzel werd BEVO met 24-23 verslagen.

E&O strijdend uit de beker

Door de zege strijden de mannen van trainer/coach Martin Vlijm nog altijd op drie fronten: de Europacup, het landskampioenschap en dus de beker.Topschutter van de avond in Zwartemeer werd Ronald Suelmann met 7 treffers. De titel 'man van de wedstrijd' ging naar doelman Sven Hemmes, die zeker meer dan 20 inzetten keerde.Hurry Up speelde dus allesbehalve groots voor eigen publiek. De Zwartemeerders hadden grote moeite om door de hechte dekking van BEVO te komen. Het tempo lag veel te laag en spelers die normaliter zorgen voor versnellingen en verrassingen waren vanavond niet goed. Vaidas Trainavicius toonde maar sporadisch zijn kwaliteiten en datzelfde gold voor Tommie Falke. De schutters, Joel Huesmann en Ronald Suelmann, moesten te vaak hun eigen actie creëren. Toch waren de twee nog goed voor 12 treffers.Vrijwel de gehele wedstrijd stond Hurry Up aan de goede kant van de score. Pas 12 minuten voor tijd kwam BEVO op gelijke hoogte. De Limburgers, met oud E&O'ers Sonni de Jonge en Peter Lambert in de gelederen, leken even erop en erover te gaan (bij 22-23), maar Hurry Up herstelde zich precies op tijd. Door treffers van Falke en Trainavicius werd het 24-23. In de slotseconden dreigde nog een verlenging, maar BEVO-schutter Nick de Kuyper schoot in kansrijke positie meters over.Ook E&O kwam vanavond in actie in de beker. In en tegen Aalsmeer maakten de mannen van trainer/coach Edwin Kippers er heel lang een spannend duel van, maar in de slotfase ging de zege toch nog redelijk ruim naar de thuisclub: 26-20