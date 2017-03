'Midden-Drenthe en Zuidhorn lijken wel wat op elkaar'

BEILEN - "Een heel mooi bericht vanavond, prachtig. Ik heb er zin in. Vanaf 1 juli gaan we los." Dat zijn de eerste woorden van de nieuwe burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe, Bert Swart.

Swart is nu nog burgemeester van Zuidhorn en gaat per 1 juli in Midden-Drenthe aan de slag."Ik vind het een prachtige gemeente. Het is een mooie plattelandsgemeente waar een hoop te doen is. Het lijkt wel wat op Zuidhorn, met veel dorpskernen en veel contact met de mensen. Het lijkt mij geweldig", verklaart de aanstaande burgemeester.Vanavond werd Swart in een extra raadsvergadering voorgedragen als opvolger van Jan Broertjes. Broertjes vertrok begin 2015 na misstanden in het bijstandsbeleid. Ton Baas was waarnemend burgemeester de afgelopen periode."Ik vind het fantastisch dat ze vanuit Midden-Drenthe deze kant op zijn gekomen om mij te feliciteren", straalt de toekomstige burgervader. "Ook het college van Zuidhorn is er. Ze kwamen meteen met een schaal met hapjes."De 60-jarige Swart gaat er vanuit dat zijn burgemeesterschap in Midden-Drenthe zijn laatste functie is voor zijn pensioen. Hij startte zijn politieke loopbaan als CDA-wethouder in de gemeente Winsum. Sinds 2004 is hij burgemeester. Eerst van Schiermonnikoog en sinds 2011 van Zuidhorn."Ik was hier zeker nog niet uitgekeken, maar we zitten hier in een herindelingsproces", legt Swart uit. De gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum fuseren per 1 januari 2019. "Dus toen ik de vacature zag en dacht: als ik nog iets wil, is dit wel een gemeente waar ik naartoe zou willen. En dat lukt nu."Swart en zijn vrouw hebben nog geen idee waar ze in de gemeente Midden-Drenthe gaan wonen. "We gaan ons nu rustig oriënteren." Op 3 juli wordt de huidige burgemeester van Zuidhorn officieel geïnstalleerd als opvolger van Broertjes.