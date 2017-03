Velzing onder voorwaarden interim-voorzitter Hurry Up

HANDBAL - Hendrikus Velzing keert naar alle waarschijnlijkheid weer terug als voorzitter van Hurry Up uit Zwartemeer. Vanavond voerde Velzing een gesprek met het bestuur en de voorzitter van de topsportcommissie om als interim-voorzitter terug te keren na het plotselinge vertrek, vanwege privé-omstandigheden, van Ron Haandrikman.

Velzing staat niet onwelwillend tegenover een terugkeer, maar stelde wel twee voorwaarden aan het bestuur en aan Arnold de Roo, de voorzitter van de topsportcommissie. "Ik heb gezegd dat ik het doe, maar alleen als de interne organisatie bij de topsport-tak weer op orde is en er een harde werker terugkomt in die commissie. Rudy Hoogland is zo iemand, maar sinds hij is gestopt gaat het gewoon niet goed. Of zijn terugkeer belangrijk is voor mijn besluit? Ja, zo zou je het wel kunnen zien."Velzing, die in het verleden jarenlang succesvol voorzitter was van tafeltennisvereniging De Treffers uit Klazienaveen, waarmee hij de Europacup voor landskampioenen won, legde in het najaar van 2016 de voorzittershamer na acht seizoenen neer bij Hurry Up.