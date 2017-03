Kim Renkema stopt per direct met volleyballen

VOLLEYBAL - Ze bereikte niet alleen de top in de zaal, ook als beachvolleybalster schopte ze het ver. Zo werd ze wereldkampioene bij de jeugd. In de zaal schopte ze het tot Oranje, maar nu is het ineens voorbij. Kim Renkema stopt op haar 29e per direct met volleyballen.

De Hoogeveense, die bezig was aan haar tweede periode bij de Duitse Bundesligaclub Allianz Stuttgart, doet dat min of meer noodgedwongen. "Ik ben eigenlijk het hele seizoen al niet fit geweest", zegt ze tegen dagblad 'Stuttgarter Nachrichten'. In het begin van het huidige seizoen bleek dat Renkema een virusinfectie had opgelopen, waardoor ze de eerste seizoenshelft aan haar voorbij moest laten gaan. Maar de aanvoerster knokte zich terug en speelde zelfs weer wedstrijden. Maar dus nooit zonder pijn. De laatste tijd kampte ze vooral met hevige rugpijn.Artsen vertelden Renkema dat ze op korte termijn niet pijnvrij zal zijn en dat doorgaan met topsporten ertoe kan leiden dat de kwetsuur chronisch wordt. "Daardoor werd de keuze wel gemakkelijker, alhoewel het natuurlijk heel erg zuur is. Aan de andere kant kan ik simpelweg niet meer de rol spelen die ik voorheen had in het team. Bovendien heeft het team ook laten zien dat ze zonder mij prijzen kan pakken."Op haar facebookpagina dankte ze haar fans, haar familie en vooral haar huidige club Allianz Stuttgart:Renkema, die in Nederland onder andere speelde voor Olhaco en DOK Dwingeloo, speelde jarenlang in Italië en dus in Duitsland. Ze veroverde met haar huidige club Stuttgart drie keer de beker. Bij Stuttgart was ze niet alleen een dragende speler, ze gold ook als het gezicht van de club. Haar afscheid betekent daarom ook niet het afscheid van Stuttgart, want Renkema treedt namelijk binnenkort toe tot het management van de club. Ze wordt de komende twee jaar Sportchef bij Stuttgart. Renkema gaat zich bezighouden met het formeren van de nieuwe selectie. Ook zal ze een rol gaan spelen op commercieel gebied. Stuttgart-voorzitter Manfred Boschatzke daarover: "Sport heeft gezichten nodig en Kim is zo'n gezicht."