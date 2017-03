Burgemeester Marco Out brengt als eerste zijn stem uit in Assen

Burgemeester Marco Out van Assen brengt zijn stem uit (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

ASSEN - Burgemeester Marco Out is de eerste die heeft gestemd in de gemeente Assen. Hij deed dat op het station, waar het stembureau om half zeven vanmorgen openging.





Bij het stembureau stond al een kleine rij mensen die op of in de buurt van het station werken en die voordat ze aan hun werkdag begonnen wilden stemmen.



Burgemeester Out gaat vandaag op de fiets langs alle stembureaus om mensen een hart onder de riem te steken en het belang om te gaan stemmen benadrukken.



