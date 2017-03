Hoge woontoren met New Yorkse allure leidt tot verdeeldheid in Emmen

EMMEN - Dat het de hoogste toren wordt van Emmen, dat is zeker. Dat de skyline van de stad flink verandert, ook dat staat vast. De vraag is alleen of 'ie er komt.

Het college van burgemeester en wethouders wil een 65 meter hoge woontoren bouwen aan de Hondsrugweg achter de bibliotheek, de gemeenteraad is alleen nog niet overtuigd."Waarom zo'n hoge toren? Voor ons zijn het nut en de noodzaak niet aangetoond", trapt ChristenUnie-raadslid Willem van Heusden de discussie af. Volgens hem is er al veel leegstand in Emmen, dus waarom dan bouwen vraagt hij zich hardop af. Henk Kruise van Senioren Belang Noord sluit zich hierbij aan: "We waren altijd al tegen deze plannen. Het moet niet mogelijk zijn om op dit kleine stukje grond zo'n megagebouw te plaatsen.De bedoeling is dat projectontwikkelaar Peter van Dijk een 65 meter hoge woontoren laat bouwen. Onderin is ruimte voor kantoren, erboven kunnen mensen wonen. Het gebouw zou eerst de Hondsrugtoren heten, maar dit wordt nu de Manhattan Tower vertelde Van Dijk eerder al. Dit omdat Emmen volgens hem wel wat meer uitstraling kan gebruiken.Behalve de kritische noten van onder andere ChristenUnie en Senioren Belang Noord waren sommige partijen ook wel te spreken over de plannen. Trijntje Hummel gaf namens de PvdA aan blij te zijn dat er door de toren veertig sociale huurwoningen bij komen, maar ze wil wel weten of deze alleen voor senioren zijn of dat er bijvoorbeeld ook jonge, startende gezinnen kunnen wonen.Gunnar Jens Bijlsma, raadslid namens Wakker Emmen, gaf aan blij te zijn dat Emmen een toren krijgt waar het niet omheen kan. De VVD sluit zich hierbij aan: "Er wordt gebouwd voor verschillende doelgroepen, van sociale huur tot aan luxe penthouses bovenin. Deze toren geeft ook reuring in het centrum", aldus Nynke Houwing. Wel wil ze weten of de toren een mogelijke uitbreiding van het drukke kruispunt in de weg staat.Wethouder René van der Weide pareert direct de leegstandszorgen van de ChristenUnie: "Hier wordt een woontoren gebouwd. We hebben een overeenstemming met Domesta zodat wij zekerheid hebben over de bewoning van de toren." Volgens hem voorziet de te bouwen toren in een duidelijke behoefte.Ook geeft hij aan dat de toren het drukke kruispunt niet zal blokkeren. Van der Weide benadrukt aan de gemeenteraad dat de plannen die er nu liggen, voortkomen uit de hoogbouwvisie die in 2008 is vastgesteld. In deze visie staan de plannen van de gemeente wat betreft hoge gebouwen in Emmen. "En in 2014 zijn er met instemming van de raad al stappen gezet voor deze ontwikkeling", aldus Van der Weide.De gemeenteraad beslist uiteindelijk tijdens de aankomende gemeenteraadsvergadering over een definitief ja of nee.