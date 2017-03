Geen slotje op stembus in Klazienaveen: zijn de stemmen nog wel geldig?

In Klazienaveen ontbrak in een stembureau het slotje op de stembus (foto: ANP/Bas Czerwinski)

KLAZIENAVEEN - Niet overal verliep de opening van de stembureaus vanmorgen vlekkeloos. Bij het stemlokaal van wijkcentrum Noorderbreedte in Klazienaveen ontbrak het slot op de stembus.

Een bezorgde stemmer belde naar de redactie van RTV Drenthe. Want zijn de stemmen wel geldig als er geen slot op de stembus zit?



Kapot

De gemeente Emmen bevestigt dat de stembus vanmorgen niet was afgesloten, terwijl er al wel kon worden gestemd. "Het oogje waar het slotje doorheen moet, moet worden vervangen. Er is een team onderweg dat de problemen gaat verhelpen", legt een woordvoerder uit.



"Het protocol is dat de voorzitter van het stembureau de gang van zaken aan het einde van de dag meldt bij het proces verbaal dat hij aan de gemeente geeft." Volgens de gemeente zijn de stemformulieren die in de bus zijn gedaan wel geldig.



Geldig

De Kiesraad laat aan RTV Drenthe weten dat de stemmen inderdaad gewoon geldig zijn. "Als de stembureauleden hebben gecheckt of de stembus leeg was aan het begin van de ochtend en als ze constant de stembus in de gaten hebben gehouden, zijn de stemmen gewoon geldig."



Volgens de Kiesraad is het slot puur bedoeld voor calamititeiten. Als de stembureauleden om een of andere reden de plek waar de stembus staat moeten verlaten, is er de garantie dat er ondertussen niemand met stemformulieren kan sjoemelen.



Later open

Hoewel het stembureau in Klazienaveen gewoon openging ondanks de problemen met het slotje, was dat niet overal in Nederland het geval. Zo opende het stembureau op het station Almere Centrum een kwartiertje later, omdat van een aantal stembussen de verplichte sloten bleken te ontbreken.



In het Friese Stiens ontbrak de sleutel van het hangslot waarmee de stembus was afgesloten. Daardoor was niet te controleren of er per ongeluk nog oude stembiljetten inzaten, meldt Leeuwarder Courant. Een gemeenteambtenaar met een betonschaar bracht uitkomst.