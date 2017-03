Stelling: Ik ga stemmen

ASSEN - Vandaag kunnen we stemmen voor de Tweede Kamer. De stemlokalen zijn tot vanavond negen uur open. Gisteravond was het laatste debat tussen de lijsttrekkers en vanavond laat weten we hoe de nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer zijn.

Op wie gaat u stemmen, of gaat u niet stemmen en blijft u thuis? Is stemmen eigenlijk niet een plicht?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.In de stelling van gisteren vroegen we u of u al wist op wie u ging stemmen. Meer dan 77 procent van de mensen die reageerden had zijn keus al gemaakt. Bijna 23 procent nog niet. In totaal reageerden 1.806 mensen op de stelling.