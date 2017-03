Nieuwe burgemeester Emmen blijft bloggen in nieuwe gemeente

EMMEN - De nieuwe burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, blijft ook op zijn nieuwe werkplek de inwoners van de gemeente op de hoogte houden via een weblog.

Vandaag zette van Oosterhout zijn eerste blog online Van Oosterhout stond in zijn vorige gemeente Aa en Hunze ook bekend om zijn weblogs. In deze korte online verhaaltjes vertelde hij aan de inwoners wat hem zoal bezighield. Tijdens zijn installatie afgelopen maandag gaf de burgemeester al aan dit ook in Emmen te willen blijven doen."Maar ook Twitter zal ik blijven gebruiken", voegde hij daar aan toe. Volgens van Oosterhout is het belangrijk dat de gemeenteraad naar buiten treedt en het weblog is daar een onderdeel van. Ook wil de nieuwe burgemeester een column in een huis aan huis blad. "Elke week wil ik graag een rubriek krijgen, waarin ik aan kan geven wat er speelt in Emmen, links en rechts een stukje waardering kan geven. Ik heb gemerkt dat dat in Aa en Hunze gewaardeerd werd."In zijn eerste weblog gaat Van Oosterhout in op zijn installatie als burgemeester van Emmen en de vier speerpunten waarmee hij de komende periode aan de slag wil in zijn nieuwe gemeente. Hij benadrukt dat het nu tijd is voor geen woorden maar daden.Vandaag maakt Van Oosterhout een ronde langs alle stembureaus in de gemeente Emmen.