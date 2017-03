Verkiezingen: Hoe zijn de opkomstpercentages in Drenthe?

ASSEN - Rond half acht vanmorgen gingen de meeste stembureaus in onze provincie open. Hoe staat het ervoor in Drenthe? Een greep uit de voorlopige opkomstpercentages.

Inhad rond elf uur bijna 18 procent van de stemgerechtigden gestemd. Volgens een woordvoerder is het vooral druk op de stembureaus in het stadhuis en in de wijk Marsdijk. Ook de stemlocatie op het station valt in de smaak bij de stemmers, zegt de woordvoerder. Het is voor het eerst dat mensen op het station kunnen stemmen.In veel andere gemeenten lag het opkomstpercentage rond elf uur al iets hoger. Inhad rond elf uur 22 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht. Bij de vorige verkiezingen was dat 19 procent.Instemde meer dan 20 procent van de kiezers.En inbracht 19 procent van de kiesgerechtigden een stem uit. Dat is ongeveer gelijk aan de opkomst bij de vorige verkiezingen. Het is het drukst bij het stembureau bij het Hof van Coevorden.Instemde naar schatting 15 tot 20 procent van de mensen. Volgens een woordvoerder is het vooral druk op het stemlokaal in het gemeentehuis.De meest recente cijfers komen uit de gemeente. Daar had rond half twaalf bijna 26 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht.Rond tien uur had inbijna 15 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is iets meer dan bij de vorige verkiezingen, toen lag het aantal rond dezelfde tijd op 13 procent.