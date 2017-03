Verkiezingen: Hoe zijn de opkomstpercentages in Drenthe? [update]

Het stembureau in Wijster (foto: Albert Slotboom/RTV Drenthe)

ASSEN - Rond half acht vanmorgen gingen de meeste stembureaus in onze provincie open. Hoe staat het ervoor in Drenthe? Een greep uit de voorlopige opkomstpercentages.

In Meppel was de opkomst tot 16.00 uur 48 procent. Bij de vorige verkiezingen was dat 44 procent.



In de gemeente Borger-Odoorn stemde tot 15.00 uur meer dan 41 procent van de kiezers. In 2012 was dat 39,3 procent.



In Coevorden bracht voor 15.00 uur 43,53 procent van de kiesgerechtigden een stem uit. In 2012 was dat 38,7 procent. Het is het drukst bij het stembureau bij het Hof van Coevorden.



In de gemeente De Wolden lag het opkomstpercentage om 14.00 uur op 36,5 procent, met als uitschieter een opkomst van 50 procent in Ansen.



In Assen had rond 14.00 uur bijna 34,1 procent van de stemgerechtigden gestemd. Volgens een woordvoerder is het vooral druk op de stembureaus in het stadhuis en in de wijk Marsdijk. Ook de stemlocatie op het station valt in de smaak bij de stemmers, zegt de woordvoerder. Het is voor het eerst dat mensen op het station kunnen stemmen.



Rond 12.30 uur was de opkomst in Westerveld ongeveer 32 procent.



In de gemeente Emmen had rond 11.30 uur bijna 26 procent van de stemgerechtigden een stem uitgebracht.



In Hoogeveen heeft vanochtend ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen gestemd. Volgens een woordvoerder is het vooral druk op het stemlokaal in het gemeentehuis.



Rond 10.00 uur had in Aa en Hunze bijna 15 procent van de kiesgerechtigden gestemd. Dat is iets meer dan bij de vorige verkiezingen, toen lag het aantal rond dezelfde tijd op 13 procent.