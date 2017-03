Asser kunstenaars komen samen: Wij willen Mannes op het station

ASSEN - Kunstenaars in Assen vinden het onbegrijpelijk dat het college van burgemeester en wethouders de kunstopdracht bij het station in Assen heeft ingetrokken. Ze willen Assenaren oproepen om te protesteren tegen dit besluit.

Het Rotterdamse collectief Nio en Serafijn maakte het winnende ontwerp voor het nieuwe Stationsplein, de Stationsstraat en de autotunnel. Op het Stationsplein zou een zes meter hoge houten hond komen te staan, met tv-schermen in zijn buik en dampwolken als kinderen de hond Mannes aanspreken.De gemeente trok 445.000 euro uit voor dit project, maar trok op het laatste moment de kunstopdracht in. Het college van B en W twijfelde over de levensduur van het kunstwerk."Dat is toch onbegrijpelijk?" Zegt Harry Cock, fotograaf en woordvoerder van kunstenaars in Assen. "Je roept zo'n commissie in het leven, omdat ooit besloten is dat de overheid zich niet bemoeit met de inhoud van kunst. En wat daar dan uit voortkomt, voer je uit. Het is toch te gek voor woorden, dat dit nu niet gebeurt?"Het idee om samen te komen ontstond afgelopen zaterdag bij het boekenfest in Assen, nadat Harry Tupan een opiniestuk schreef voor het Dagblad van het Noorden over zijn onvrede. "Ik vind dat de politiek niet over de keuze van kunst moet gaan", zei Harry Tupan afgelopen vrijdag al tegen RTV Drenthe. Tupan is adjunct-directeur van het Drents Museum en lid van de kunstcommissie. Ook Tupan hoopt nog steeds dat Mannes naar Assen komt. "Van ganser harte.""We zijn allemaal betrokken bij kunst en cultuur in Assen en besloten samen actie te ondernemen", vertelt Cock. "We gaan eerst eens politieke partijen benaderen om te zien waar zij staan. Daarna kijken hoeveel Assenaren we kunnen mobiliseren. Misschien dat we een handtekeningenactie organiseren, daar overleggen we nog over."Volgens wethouder Maurice Hoogeveen maakt het college zich vooral zorgen over de levensduur van het kunstwerk. Het Rotterdamse collectief zegt tien jaar voor het onderhoud van de drie kunstwerken te zorgen. "Maar een kunstwerk voor deze prijs koop je toch echt langer dan voor tien jaar", zegt Hoogeveen. "We hebben grote zorgen of het kunstwerk überhaupt een levensduur heeft die we kunnen verantwoorden voor het bedrag dat we voor het kunstwerk betalen."Fotograaf Cock begrijpt dit argument niet. "Als je een auto koopt, zit daar toch ook een garantie op van een aantal jaar? Je leert in die jaren hoe je de auto goed moet onderhouden en wanneer je er olie bij moet gooien. Daarna doe je het zelf, dat hoort er bij."Het college denkt nog na over een nieuwe opdracht voor een kunstwerk bij het station. Wel is zeker dat de gemeente dan drie verschillende opdrachten uitschrijft, zodat ze niet meer vast zitten aan de zogenaamde Europese aanbestedingsprocedure, die strenge regels hanteert.Dat de houten hond toch een plekje krijgt bij het station, zoals de architecten hopen , verwacht de wethouder niet. "Het lijkt me niet voor de hand liggen dat het kunstwerk zoals het ontworpen is binnen de nieuwe opdracht een kans maakt."Morgen overlegt de groep kunstenaars over een concrete actie om te protesteren tegen het besluit van het college.