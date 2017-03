Gewonde door spekgladde weg in Meppel

MEPPEL - In Meppel heeft een voertuig vanmorgen een grote lading olie verloren. De weg Grote Oever werd daardoor spekglad.

Volgens de politie gleden meerdere mensen uit. Een van hen is na een valpartij naar het ziekenhuis gebracht.De gemeente meldt dat de brandweer de weg aan het schoonmaken is. Het is onbekend wie de lading olie is verloren.