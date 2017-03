Meppeler GroenLinkser maakt grote kans op kamerzetel

Wim-Jan Renkema en zijn dochter Anne-Roos (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - Hij is voor veel kiezers een grote onbekende, maar maakt door de voorspelde verkiezingswinst van GroenLinks ineens kans op een plek in de Tweede Kamer: Wim-Jan Renkema uit Meppel.

Renkema is 16e op de lijst van GroenLinks, Fries, getrouwd met een Drentse en heeft drie kinderen. Dochter Anne-Roos gaat met hem mee naar het stembureau, want zij mag vandaag voor het eerst stemmen.



Renkema is een ervaren onderwijsman zonder politieke ervaring. Volgens hem is dat juist goed: "Er moeten meer vakmensen in de Tweede Kamer; boeren, artsen, onderwijsmensen. Ik zie nu te veel beleidsmakers die zijn doorgegroeid als Tweede Kamerlid.'



Wat wil Renkema als eerste veranderen?

"De toon en sfeer in de Nederlandse politiek. Vaker iets vragen in plaats van meteen in debat te gaan. Niet meteen hele groeperingen wegzetten in een tweet van 140 tekens of een soundbite. We moeten af van het sarcasme en cynisme in de politiek."



Als Renkema in de kamer komt, wil hij zich in ieder geval bezig gaan houden met onderwijs. Hij was zelf ooit onderwijs-inspecteur, rector van een brede-scholennetwerk en nu is hij bestuurder van een deel van het basisonderwijs in Friesland.



Af van de onderwijs-concurrentie

In het onderwijs gaat volgens Renkema veel goed, maar waar hij van af wil is de constante concurrentie: "Cito-scores, rekentoetsen, onderwijsinspectie, excellente scholen. Er is een eenzijdige blik op het leren van taal en rekenen, maar niet over hoe gaan we met elkaar om en welk wereldbeeld hebben we. Kennelijk is de school met de hoogste cito-score voor ouders de beste school, dat is een veel te eenzijdig beeld."



Als GroenLinks 16 zetels haalt, maar anderen Renkema voorbij gaan met voorkeursstemmen, verwacht hij toch nog in de Kamer te komen wanneer GroenLinks in het kabinet komt.

