De hennepkwekerij in Emmen (foto: Peter Kingma/Twitter)

EMMEN - De politie heeft in Emmen een hennepkwekerij ontdekt.

De hennep werd gekweekt in een huis en kelderboxen aan de Nijkampenweg. Volgens de politie zijn er twee mensen opgepakt. Hoeveel planten er in de kwekerij stonden, is nog niet bekend.