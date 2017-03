Gospelkoor uit Ruinerwold in zak en as na diefstal aanhanger

Gospelkoor Testimony to the Lord (foto: Testimony to the World)

RUINERWOLD - Gospelkoor Testimony to the Lord in Ruinerwold is zwaar gedupeerd. De aanhangwagen waarmee het koor naar optredens reist, is gestolen.

In de aanhanger wordt de muziekinstallatie vervoerd. Geld voor een nieuwe wagen is er niet en daarom dreigen de optredens nu in het water te vallen.



Repeteren

De aanhanger verdween maandagavond, toen de groep aan het oefenen was in de gereformeerde kerk in Berghuizen. "Het is balen", zegt voorzitter Anton Claassen. "Je begrijpt het gewoon niet. We oefenen daar al jaren en er is nog nooit wat gebeurd. Gelukkig stond de meeste apparatuur in de kerk, dus hij was op wat decorstukken na leeg."



Om de kerk heengelopen

De aanhanger stond gekoppeld aan een auto van een van de leden. Maar hij stond niet op slot. "Dan kom je buiten en is hij weg. Dat is zo'n stom gezicht. We zijn nog om de kerk heengelopen om te kijken of iemand een geintje had uitgehaald. Maar nee", aldus Claassen.



Niet op slot

"Optreden wordt lastig, want we kunnen de installatie niet meer vervoeren", vertelt de voorzitter. "Maar we proberen de optredens wel door te laten gaan. En de verzekering wordt ook lastig , want hij stond niet op slot gekoppeld aan de auto. Dat moet wel."