Assenaar krijgt celstraf voor grootschalige oplichting via Marktplaats

Mensen bestelden bijvoorbeeld concertkaartjes, maar kregen die niet geleverd (foto: screenshot Marktplaats.nl)

ASSEN - Een 26-jarige Assenaar is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf voor grootschalige oplichting via Marktplaats in 2015.

Dat deed hij samen met een 30-jarige Groninger, die tien maanden celstraf heeft gekregen.



De Assenaar verkocht kaartjes voor onder meer concerten en festivals via Marktplaats. Als de kopers eenmaal betaald hadden, kregen ze niets thuisgestuurd.



Aangiftes

Tegen de twee verdachten lagen in totaal 380 aangiftes. Het OM bracht dat terug tot 39 mogelijk bewijsbare zaken, waarvan de rechtbank oordeelde dat in het geval van de Assenaar twaalf oplichtingen daadwerkelijk bewezen konden worden.



De man uit Assen werd daarnaast veroordeeld voor witwassen, omdat hij de kopers het geld van de kaartjes op de rekening van zijn vader liet storten. Hij dwong zijn vader vervolgens hem het geld te geven.



Aan lager wal

De Assenaar is aan lager wal geraakt. Hij kwam niet naar de zitting en voor zijn advocaat is hij zeer moeilijk bereikbaar. Hij heeft van zijn straf ongeveer 3,5 maand al in voorarrest uitgezeten.



Beide oplichters moeten samen bijna 3.000 euro schadevergoeding betalen aan de gedupeerden.