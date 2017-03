Aa en Hunze kan komst windmolens niet tegenhouden met bestemmingsplan

De komst van windmolens in Aa en Hunze blijft onzeker (foto: archief RTV Drenthe)

GIETEN - De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft ten onrechte de bouw van zestien windmolens tegengehouden in Windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Dat zegt de Raad van State in een voorlopige uitspraak.



Volgens de rechter kan de bouw van windmolens niet worden tegengehouden op basis van het huidige bestemmingsplan van de gemeente. Initiatiefnemer van het windpark, Raedthuys Windenergie BV, trok aan de bel bij de Raad van State.



Verzoek Kamp afgewezen

Ook minister Henk Kamp van Economische Zaken had kritiek op het bestemmingsplan van de gemeente. Maar zijn verzoek om het plan voorlopig ongeldig te verklaren, werd afgewezen door de Raad van State. Reden: het ministerie van Economische Zaken maakte geen bezwaar toen het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage lag.



Plannen

In totaal zijn er plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën. Door het bestemmingsplan van de gemeente Aa en Hunze zouden zestien windturbines niet op grondgebied van de gemeente kunnen worden gebouwd.



Initiatiefnemer Raedthuys en minister Kamp wilden het bestemmingsplan zo snel mogelijk van tafel hebben.



Komst windmolens nog onzeker

Volgens een woordvoerder van de Raad van State betekent deze voorlopige uitspraak nog niet dat de zestien windmolens er mogen komen. De uitspraak geeft vooral aan dat de gemeenteraad geen bestemmingsplan mag maken dat de Rijksinpassingsplan overschrijft, aldus de woordvoerder. Het Rijksinpassingsplan biedt de overheid de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de besluitvorming te coördineren.



Aa en Hunze stelde het bestemmingsplan een week later vast dan het Rijksinpassingsplan dat op 22 september 2016 werd vastgesteld door de minister.