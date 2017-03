Tante van Robbin R. krijgt taakstraf voor witwassen

ASSEN - De 49-jarige tante van de voormalig jongste en succesvolste ondernemer van Drenthe, Robbin R., heeft zestig uur werkstraf gekregen voor het witwassen van een Mercedes.

Robbin R., die op 15-jarige leeftijd bekend werd vanwege zijn goedlopende handel in brommobielen en auto's, werd vorig jaar zelf veroordeeld voor faillissementsfraude en verduistering. Zijn bedrijf ging in juli 2013 failliet, kort nadat in zijn ouderlijk huis in De Kiel een grote wietkwekerij werd ontdekt. Ook beide ouders kregen straffen opgelegd.In augustus werd op de auto's van R.'s bedrijf Auto Zwaluw in Assen beslag gelegd. Tijdens die beslaglegging was een paardentruck achtergebleven. Robbin R. had de wagen een dag later ingeruild tegen een Mercedes. Die auto werd op naam van een stichting gezet, die weer op naam stond van de tante. Op die manier heeft zij zich schuldig gemaakt aan witwassen, vindt de rechtbank.De tante werd vrijgesproken van het onttrekken aan het beslag van autosleutels en kentekenpapieren. Daarvoor was volgens de rechters te weinig bewijs. De officier van justitie had honderd uur taakstraf tegen haar geëist.