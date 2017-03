'Protocol voor paardenmarkten moet worden aangepast'

ZUIDLAREN - Paardenmarkten, zoals in Zuidlaren, hebben alleen toekomst als er meer aandacht komt voor het dierenwelzijn.

Dat stelt de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). Op verzoek van staatssecretaris Martijn van Dam deed die raad onderzoek naar paardenmarkten."Voor paardenmarkten kan in Nederland een plek blijven, maar daarvoor is een betere borging van het dierenwelzijn nodig. Daarom moet het Protocol Paardenmarkten worden aangepast", meldt de RDA.Om het protocol te kunnen handhaven, moet het worden verankerd in gemeentelijke regelingen. Vakbekwame mensen moeten erop toezien dat het protocol wordt nageleefd.Het ontkoppelen van paardenmarkten en publieksevenementen is niet nodig, stelt de Raad. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het dierenwelzijn op paardenmarkten.De gemeente Tynaarlo deed afgelopen jaar aanpassingen op de Zuidlaardermarkt , om het welzijn van de paarden te verbeteren. Zo kwam de paardenmarkt verder van de kermis af te liggen en stopte de paardenpark twee uur eerder.