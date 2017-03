Hof legt dierenparkvandaal Emmen werkstraf op

LEEUWARDEN - Het gerechtshof in Leeuwarden heeft een 18-jarige jongen uit Emmen veroordeeld tot een werkstraf van dertig uur.

De jongen kreeg de straf voor de vernielingen die hij in het oude Dierenpark in Emmen heeft gepleegd. De straf is gelijk aan de straf die in december door de rechtbank in Assen werd opgelegd.In december stonden destijds elf tieners terecht voor openlijke geweldpleging en vernielingen in het oude Dierenpark. Dit gebeurde vorig jaar in het Pinksterweekend. De vernielingen werden op film vastgelegd en via social media verspreid. Hierdoor werden 22 jongeren herkend en door de politie opgepakt.Uiteindelijk moesten elf minderjarigen zich verantwoorden voor hun vernielzucht. Wasbakken waren aan gort geslagen, meubels omver geworpen en ruiten gebroken. Ook kunstwerken moesten het ontgelden.De rechtbank in Assen vond destijds dat de 18-jarige Emmenaar de gemeente Emmen een schadebedrag van 263,20 euro moest betalen. De hogere rechters vonden dat de vordering niet was voorzien van de juiste handtekening en werd daarom afgewezen.