Rechter: Catawiki mag exclusieve drank verhandelen

GRONINGEN - Op de veilingsite Catawiki mogen exclusieve whisky’s en cognac worden aangeboden en verkocht. Dit heeft de rechter in Groningen beslist.

De Vereniging Koninklijke Slijters Unie spande de rechtszaak aan tegen de gemeente Assen, omdat die volgens de Unie verzuimt in te grijpen. De site mag geen drank verhandelen, omdat die niet beschikt over de benodigde slijtersvergunning, meende de Unie. De rechter denkt daar anders over.De rechter is het met de Unie eens dat niet zonder tussenkomst van een slijter drank mag worden verkocht. Echter, de veilingsite Catawiki is geen webwinkel waar bestellingen op worden geplaatst. Catawiki biedt niet zelf drank aan.Op de veilingsite wordt ruimte geboden aan aanbieders, een zogenoemde kavel. De aanbieder betaalt voor deze kavel en bepaalt vervolgens zelf wat die aanbiedt. De goederen die worden aangeboden blijven in beheer van de aanbieder. Alles gaat buiten Catawiki om.Om die reden heeft Catawiki geen slijtersvergunning nodig, zei de rechter. En hoeft de gemeente Assen niet in te grijpen.