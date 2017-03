Eis: 100 uur werkstraf voor witwassen van 25.000 euro

100 uur werkstraf voor witwassen (foto: Pixabay)

ASSEN - Tegen een 23-jarige vrouw uit Appingedam en een 57-jarige man uit Assen eiste het Openbaar Ministerie woensdag honderd uur werkstraf. Volgens het OM hebben de twee 25.000 euro aan crimineel geld witgewassen.

De vader van de Appingedamse is de 53-jarige Mehmet K. uit Assen. Hij geldt als hoofdverdachte in een grote zaak die draait om hennephandel en witwassen in Noord-Nederland. In dat onderzoek hield de politie in 2014 tien verdachten uit onder meer aan. Een groot aantal van hen kwam vast te zitten.



Borgsom

Het gerechtshof in Leeuwarden bepaalde in juli 2014 dat Mehmet K. zijn proces thuis zou mogen afwachten als hij zich aan een aantal voorwaarden zou houden. Eén voorwaarde om vrij te komen, was het betalen van een borgsom van 25.000 euro.



Op 15 juli 2014 stortte de 23-jarige dochter van K. samen met een 57-jarige vriend van de familie 25.000 euro contant geld bij een bank in Assen. Toen het op de rekening stond, maakten ze het over naar justitie, waarna K. 16 juli vrijkwam.



Waar kwam het geld vandaan?

Het OM begon meteen een onderzoek naar de herkomst van het grote contante geldbedrag. Omdat de Assenaar en de Appingedamse geen goede verklaring hadden voor hoe ze aan het geld kwamen, denkt de officier van justitie dat het een bedrag is dat verdiend is met de hennephandel.



"Een verdachte krijgt de borg terug terug als hij zich aan de voorwaarden heeft gehouden. Dan vraagt niemand meer naar de herkomst van het geld. Zo wilden ze het geld dus witwassen via het Openbaar Ministerie", aldus de officier van justitie



Geen uitspraak

De politierechter deed woensdag geen uitspraak. Omdat ze onderzoeksrechter is geweest in het grote drugsonderzoek, vindt ze zichzelf niet onafhankelijk genoeg om uitspraak te doen. Ze draagt de zaak over aan een collega. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.



Hennepzaak

In de grote hennepzaak is overigens ook nog niemand veroordeeld. Nadat het Openbaar Ministerie vorig jaar blunderde met de dagvaardingen, kwam de zaak stil te liggen. Inmiddels is het OM bezig met nieuwe dagvaardingen tegen Mehmet K. en zijn medeverdachten. (ADP)