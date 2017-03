Stembureau in Assen stuurt onterecht stemmer weg

Stembureau stuurde stemmer onterecht weg (Foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - De gemeente Assen is op zoek naar een stemmer die vanmorgen werd weggestuurd bij een stembureau in de wijk Peelo.

De vrouw wilde stemmen bij basisschool de Scharmhof in Peelo, maar werd weggestuurd omdat haar rijbewijs al twee maanden is verlopen.



Nieuw rijbewijs

De stemster zei gelijk een nieuw rijbewijs aan te gaan vragen bij het gemeentehuis. "Pas daarna keken ze bij het stembureau nog eens naar de regels en zagen ze dat ze zelf fout zaten", zegt Henk Kersten, woordvoerder van de gemeente.



Fout

Een identiteitsbewijs is maximaal vijf jaar na dato geldig als legitimatiebewijs bij het stemmen. "Tja, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt", aldus de woordvoerder. De gemeente probeerde de vrouw nog te achterhalen. "Maar zo eenvoudig is dat niet."



Kersten heeft goede hoop dat de vrouw zich alsnog meldt. "Dan kan ze alsnog stemmen. Of misschien is ze gewoon naar een ander stembureau gegaan, zonder dat we dat weten. Dat kan natuurlijk ook."

Door: Marjolein Knol Correctie melden