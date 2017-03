Nog steeds geen opbouwplek voor corsowijk Centrum

EELDE - Doet corsowijk Centrum dit jaar weer volledig mee met het bloemencorso in Eelde of niet? Het wordt spannend, want de wijk heeft nog steeds geen opbouwplek, omdat de gemeente Tynaarlo en provincie Drenthe hun aanvraag niet goedkeuren.

De wijk heeft sinds vorig jaar geen opbouwlocatie, omdat ze door de centrumplannen weg moesten uit het centrum in Eelde. De wijk hoopte hun wagen op te kunnen bouwen bij de Mandelandenweg, net buiten het dorp. "Dat is een oude elektra- en gaslocatie, die Enexis niet meer gebruikt," zegt bestuurslid Harm Katoele van de corsowijk Centrum.Katoele: "Enexis bood ons die plek aan in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat was fantastisch. De wagen zou er precies op passen en we konden bovendien gebruik maken van twee huisjes die nog op het terrein staan."Helaas voor de wijk bracht de provincie een negatief advies uit. De opbouwplek ligt in een natuurgebied, waar de provincie liever niet zo veel activiteit ziet. Bovendien zouden de werkzaamheden aan de corsowagen veel licht en geluidsoverlast geven."Dit is een ontwikkeling die wij liever niet zien in ons natuurgebied", zegt woordvoerder Andrea Huisman, van de provincie Drenthe. "De locatie ligt in het stroomgebied van het Eelderdiep, dat onderdeel is van onze kwetsbare natuurgebieden die we beschermen."En dus zit de wijk weer in hetzelfde schuitje. "Dat is wel zorgelijk", zegt het bestuurslid. "We merken dat het steeds moeilijker wordt om een plek te vinden. We mogen dan cultureel erfgoed wezen, maar de medewerking ontbreekt nog wel eens een keer."Toch hoopt de wijk dit jaar weer een volwaardige wagen te kunnen bouwen, vooral omdat ze vorig jaar ook al misten . Katoele: "We zijn druk bezig met een plan B!"