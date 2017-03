Advocaat wil meer vrijheid voor Asser moordenaar

Advocaat Job Knoester wil dat Rudolf B. meer vrijheid krijgt (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Al meer dan achttien jaar zit de 39-jarige Rudolf B. uit Assen in een tbs-kliniek. Volgens zijn advocaat Job Knoester wordt het tijd dat de man meer vrijheid krijgt.

In 1997 werd B. veroordeeld tot vijf jaar cel en tbs voor de moord op Jacob Bijmolt in Assen.



Minder streng regime

Knoester vroeg de rechtbank in Assen vandaag om de reclassering onderzoek te laten doen om de tbs met dwangverpleging van B. te laten omzetten in de lichtere variant tbs met voorwaarden. B. zou dan overgeplaatst kunnen worden naar een andere kliniek met een minder streng regime.



Verlenging tbs

De officier van justitie wil juist dat de tbs met dwangverpleging met een jaar wordt verlengd. B. wordt morgen overgeplaatst naar een tbs-kliniek in Venray, waar het de bedoeling is dat hij over een aantal maanden begeleid gaat wonen buiten de kliniek.



Roofmoord in Assen

B. bracht op zijn achttiende, in februari 1996, samen met zijn toenmalige vriendin de destijds 54-jarige Bijmolt met messteken om het leven. Dat gebeurde in diens huis aan de Troelstralaan in Assen. Bijmolt was de vriend van B.’s oma. Het ging om een roofmoord; de twee waren uit op geld. Uiteindelijk gingen ze er met zeventig gulden vandoor.



Nieuw behandelplan

Tijdens zijn tbs-behandeling in een tbs-kliniek in Almere, is de man een paar keer bezig geweest met resocialisatie, maar dat is steeds mislukt. Vorig jaar dreigde de long-stayafdeling in beeld te komen, maar zijn behandelaars hebben met nieuwe behandeldplan voor Venray toch de hoop dat de man alsnog langzaam kan terugkeren in de maatschappij.



Knoester vindt dat dat met die plannen te traag gaat. Maar volgens deskundigen is het nog te vroeg voor een lichtere tbs-variant. Daar sloot de officier zich bij aan. De rechtbank neemt op 29 maart een beslissing.