Burgemeesters Van Oosterhout en Out bezoeken bijna 70 stembureaus

ASSEN/EMMEN - 25 bezoekjes aan stembureaus, een picknick en het ontmoeten van inwoners, zo zag de dag van de kersverse burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen er vandaag uit.

In Emmen ging bijna de helft van de mensen die mogen stemmen al naar de stembus. Dit is iets meer dan vorig jaar rond deze tijd."Ik heb 25 stembureaus gezien. Hartstikke gezellig. Gepicknickt bij het Bargerveen en veel mensen ontmoet. Het is leuk om inwoners te ontmoeten. Iedereen die je tegenkomt, geeft je een hand en feliciteert je", zegt Van Oosterhout.In Assen was de opkomst rond 17.00 uur 52 procent. Burgemeester Marco Out maakt vandaag een ronde langs alle 44 stembureaus, op de fiets. "Ik heb nu driekwart gezien. De afstanden zijn hier iets korter dan in Emmen, dus het is makkelijker te doen."Out pendelt vanavond heen en weer tussen het stadhuis en een verkiezingsbijeenkomst in de Nieuwe Kolk in Assen. "Het wordt nachtwerk. Met de nieuwe regels bij het stemmen tellen, komt de uitslag waarschijnlijk morgenvroeg. Vanavond komen we wel met een voorlopige uitslag."Wilt u weten hoeveel mensen in uw gemeente hebben gestemd? Kijk dan hier