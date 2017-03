Tientallen geïnteresseerden voor zelf te bouwen wijk Beilen: 'Enorme uitdaging'

BEILEN - Er ligt geen riolering, er zijn geen wegen en er is ook geen andere infrastructuur. Normaal gesproken wordt dit allemaal aangelegd in een nieuwe woonwijk, maar de gemeente Midden-Drenthe doet dit bij de nieuwe Beiler wijk Lievingerveld niet. Vanaf vandaag kunnen geïnteresseerden voor een kavel zich melden.

De toekomstige bewoners van de duurzame wijk Lievingerveld bij Beilen zullen het allemaal zelf moeten regelen. Lievingerveld is een woonwijk aan de oostkant van Beilen langs de Beilerstroom. De kopers van een kavel krijgen veel vrijheid bij het bouwen van hun eigen droomhuis, zolang het maar duurzaam is.Er zijn al veertig geïnteresseerden voor een kavel en daaronder zijn Wim Stevens en Henk Heideveld uit het dorp. Zij zijn van plan om hun droomhuis te bouwen ergens op het stuk van 25 hectare."Omdat hier de mogelijkheid gegeven wordt om het te doen zoals je het zelf wilt", legt Heideveld uit. "En ik denk dat het kan. Ik heb al heel leuke voorbeelden van huizen gezien die dus helemaal zelfvoorzienend zijn. Dat vind ik heel leuk en spreekt mij erg aan.""Ik zie wel een enorme uitdaging en we zullen ook heus tegenslagen krijgen, maar dat wordt uiteindelijk allemaal overwonnen", is Stevens optimistisch.Beilen neemt met deze wijk een voorbeeld aan Oosterwold in Almere. Deze wijk is volop in ontwikkeling en wordt honderd keer zo groot als het Lievingerveld. Stevens is er al een paar keer geweest om inspiratie op te doen. "Er staan nog niet zo heel veel huizen, maar het is een mooi project en goed voorbeeld hoe het in Beilen zou kunnen."Frank Meijers is één van de eerste bewoners van Oosterwold. "Als je zelf een huis bouwt doe je iets heel anders. Dan kijk je naar hoe krijg ik met mijn geld het maximale wooncomfort. Dan krijg je een heel ander soort huis. Je neemt compleet andere besluiten dan wat is het goedkoopst en waar verdien ik het meest aan, want dat is wat projectontwikkelaars doen."Maar toch ging het niet helemaal vlekkeloos. "Achteraf hadden we misschien een andere plek gekozen, want we konden niet bij onze kavel komen omdat er geen weg was. Er moest ineens een weg komen van achthonderd meter lang. Die moesten we met veertig man betalen. En de één wil een doodlopende weg en de ander wil een kronkel erin. Dat was heel veel gedoe. Dat moet je van tevoren wel goed met elkaar afspreken."Meijers geeft graag wat tips aan de toekomstige inwoners op het Lievingerveld. "Geniet er vooral van", zegt hij. "Het is heel leuk. En blijf niet te lang dralen, ik zie heel veel mensen lang dralen. Daar wordt het niet beter op. Wij hebben ons huis gebouwd binnen anderhalf jaar nadat we hier überhaupt van hadden gehoord."De inwoner van Almere en zijn gezin wekken zelf stroom op door middel van zonnepanelen en hij stookt zijn huis met hout. Riolering is er niet, het rioolwater wordt opgeslagen in een grote tank."Ik zie het wel zitten hier in Beilen", zegt Heideveld. "Ik heb al een keer twee weken zonder voorzieningen in Spanje gewoond en dat was heel leuk."De gemeente verwacht tien kavels per jaar te kunnen verkopen. Over vijftien jaar moet de duurzame wijk helemaal af zijn.